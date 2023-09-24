أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون في برلين

حطمت الإثيوبية تيجست أسيفا الرقم القياسي العالمي لماراثون السيدات في برلين اليوم الأحد بزمن رسمي قدره ساعتان و11 دقيقة و53 ثانية بفارق أكثر من دقيقتين عن الرقم القياسي السابق.

وتقدمت أسيفا، التي سجلت الرقم القياسي للسباق العام الماضي، بوتيرة مذهلة في البداية وتفوقت على كل منافساتها تدريجيا لتحطم الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجلته الكينية بريجيد كوسجي في 2019 وبلغ ساعتين و14 دقيقة وأربع ثوان.

وطغى انتصارها القياسي على فوز إيليود كيبتشوجي حامل الرقم القياسي العالمي بالسباق للمرة الخامسة في رقم قياسي.

ولم يقترب المتسابق الكيني البالغ عمره 38 عاما، الساعي للفوز بثالث ميدالية أولمبية في الماراثون العام المقبل في باريس، من الرقم القياسي الذي سجله في برلين العام الماضي إذ سجل زمنا قدره ساعتان ودقيقتان و42 ثانية.

وكشفت أسيفا، التي بدأت المشاركة في الماراثون في أبريل نيسان من العام الماضي، عن نواياها منذ البداية إذ انطلقت بوتيرة سريعة جدا.

وأنهت النصف الأول من السباق في ساعة واحدة وست دقائق و20 ثانية، وكانت ضمن ست متسابقات ينافسن بإيقاع يسمح لهن بكسر الرقم القياسي العالمي إذا حافظن عليه في ماراثون برلين المشهور بكونه أحد أسرع المسارات في العالم.

ولم تواجه العداءة الإثيوبية صعوبة في الاحتفاظ بسرعتها وعند علامة 37 كيلومترا كانت أبطأ من زمن كيبتشوجي بمقدار ثلاث ثوان في الكيلومتر الواحد في نفس المرحلة لتمضي في طريقها لتحطيم الرقم القياسي العالمي.