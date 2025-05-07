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ألبين يمنح كولابينتو فرصة المشاركة بدلاً من دوهان في الفورمولا 1

منذ 16 دقيقة
سباقات فورمولا 1

سباقات فورمولا 1

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أعلن فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأربعاء أن الأرجنتيني فرانكو كولابينتو سيحل محل الأسترالي جاك دوهان في السباقات الخمسة المقبلة اعتبارا من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى الأسبوع المقبل.

وتعرض دوهان لانتقادات بعدما احتل المركز 19 في ترتيب السائقين وكان أفضل مركز له (14) في أول ستة سباقات جائزة كبرى خاضها.

وقال فلافيو برياتوري الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس الفريق بعد استقالة أوليفر أوكس “ستمنحنا السباقات الخمسة المقبلة فرصة لتجربة أشياء مختلفة وبعد هذه الفترة سنقوم بتقييم خياراتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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