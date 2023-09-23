ألفا تاوري يقول عودة ريكاردو لفورمولا 1 ليست قريبة لكنه سيشارك في 2024

قال ألفا تاوري أمس الجمعة 22\9\2023 إن عودة السائق الأسترالي دانييل ريكاردو إلى بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قد تتأخر لبعض الوقت مع استمرار تعافيه من كسر باليد، لكنه سيعود مع الفريق في 2024.

وغاب ريكاردو (34 عاما) عن أربعة سباقات بينها جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا غدا الأحد 24\9\2023، لكن كان هناك حديث عن عودته إلى قطر الشهر المقبل.

وأبلغ جوناثان إيدولز مدير مهندسي السباقات في ألفا تاوري الصحفيين بأنه لا يوجد عجلة من أجل عودته بينما يعوضه السائق الاحتياطي النيوزيلندي ليام لوسون.

وقال “شاهدناه (ريكاردو) في سنغافورة. إنه يواصل مرحلة التعافي التي تسير بشكل جيد. أعتقد أنه يحتاج إلى بعض الوقت، لدينا بعض أعمال المحاكاة مخطط لها قبل العودة. وأعتقد من جانبنا وجانبه لا يوجد استعجال من أجل عودته مبكرا. أسوأ شيء عودته قبل تعافيه تماما مما يتسبب في مشاكل”.

وتوجد أربعة سباقات بعد قطر كلها في الأمريكتيين قبل السباق الأخير للموسم في أبوظبي.

وقال إيدولز إن أعمال المحاكاة سيكون اختبارا جيدا للياقة البدنية.

وأضاف “أعتقد أن القرار النهائي سيأتي منه على الأرجح أكثر منا. سيعرف أكثر من أي شخص آخر مدى الألم وكيفية التعافي. التركيز على تعافيه تماما، لذلك عندما يعود لن يتم الحديث عن هذه النقطة”.

وقال ألفا تاوري إن ريكاردو وكذلك يوكي تسونودا سيكونا مع الفريق في 2024.

وقال ريكاردو في بيان “يسعدني التسابق مع يوكي مرة أخرى العام المقبل ومواصلة الرحلة مع ألفا تاوري. بعد التقدم الذي حققناه بالفعل والخطط المستقبلية، يقضي الفريق وقتا مثيرا. نحن نبني وهذا شعور رائع، لنبدأ 2024!”.