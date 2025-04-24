ألكاراز المصاب ينسحب من بطولة مدريد المفتوحة للتنس

انسحب كارلوس ألكاراز من بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الخميس بعدما قال المصنف الثاني إنه يعاني من إصابات في عضلات الفخذ الخلفية وأعلى الفخذ في ضربة محتملة لاستعدادات اللاعب (21 عاما) للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وتعرض ألكاراز للإصابة خلال نهائي بطولة برشلونة المفتوحة إذ حرمه الدنمركي هولجر رونه من لقبه الثالث بعدما فاز على بطل مونت كارلو للأساتذة بمجموعتين متتاليتين.

وقال ألكاراز للصحفيين “لم أستطع التدرب طوال الأسبوع، واكتشفت إصابتي في عضلات الفخذ الخلفية وأعلى الفخذ. كان علي الاستماع إلى جسدي واتخاذ القرار الصحيح”.

وأضاف “يوم الاثنين المقبل سأجري المزيد من الفحوصات الطبية وبعد ذلك سيكون لدينا فكرة أفضل عن المدة التي سأغيب فيها عن الملاعب”.