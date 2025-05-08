ألكاراز متحمس للمشاركة في إيطاليا المفتوحة للتنس

قال كارلوس ألكاراز إنه عاد إلى أفضل حالاته قبل بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بعد تعرضه لإصابتين الشهر الماضي، كما رحب اللاعب الإسباني بعودة المصنف الأول عالميا يانيك سينر الذي يستعد للمنافسة على أرضه بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات.

وانسحب ألكاراز من بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي بعد تعرضه لإصابتين في عضلات الفخذ الخلفية وفي الفخذ في نهائي برشلونة المفتوحة وفضل الحصول على راحة حتى يتمكن من التعافي تماما قبل الدفاع عن لقبه في فرنسا المفتوحة.

وتأهل ألكاراز، الذي احتفل بعيد ميلاده 22 يوم الاثنين الماضي، للدور الثاني تلقائيا في روما إذ سيواجه الصربي دوسان لايوفيتش.

وقال ألكاراز للصحفيين اليوم الخميس “أنا سعيد حقا بوجودي في روما… التدريبات رائعة حتى الآن. أنا في حالة جيدة وجاهزة بنسبة 100 بالمئة لبدء البطولة”.

وأضاف “لم أستطع اللعب في مدريد. إنها بطولة مميزة عندي… لكني تمكنت من تقديم أداء جيد حقا في مونت كارلو وبرشلونة ولعبت مباريات جيدة. توقفت قليلا سعيا للتعافي من الإصابة التي لم أكن قلقا بشأنها على الإطلاق”.

وتابع “لدي الثقة الآن… بالطبع يمكنني القول إن الدور الأول في كل بطولة لا يكون سهلا على الإطلاق، يتعين عليك الاعتياد على الأجواء والبطولة والملعب وكل شيء. لكني متحمس بالفعل ولا أحتمل الانتظار حتى الغد”.