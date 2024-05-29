"ألكاراز يتغلب بصعوبة على دي يونج في بطولة فرنسا المفتوحة

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لكن مستواه تراجع بصورة مقلقة في منتصف المباراة أمام الهولندي ياسبر دي يونج قبل أن يفوز 6-3 و6-4 و2-6 و6-2 اليوم الأربعاء.

وكان على المصنف الثالث في البطولة العمل بأقصى قوة ليتقدم بمجموعتين تحت السقف المغلق بملعب فيليب شاترييه لكن دي يونج المصنف 176 على العالم رفض الاستسلام ومدد المباراة بعدما عانى ألكاراز وتعثر في المجموعة الثالثة.

واستمرت معاناة ألكاراز، الذي تزايدت أخطاؤه، في أول أربعة أشواط من المجموعة الرابعة والتي شهدت جميعها كسر الإرسال، وشعر الإسباني (21 عاما) بالإحباط بشكل متزايد على أرض الملعب.

واستعاد ألكاراز السيطرة في الوقت المناسب ليحافظ على إرساله ويتقدم 3-2 وكسر إرسال دي يونج في الشوط التالي ليبدأ منافسه العنيد في التراجع أخيرا.

وشعر ألكاراز ببعض الارتياح مع تقدمه نحو الفوز ولعب دي يونج ضربة أمامية في الشبكة بعد ما يزيد قليلا على ثلاث ساعات لينهي المباراة المثيرة.