ألكاراز يتوج بلقب مونت كارلو للتنس لأول مرة

تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز على بدايته البطيئة ليهزم الإيطالي لورنسو موسيتي 3-6 و6-1 و6-صفر في نهائي مونت كارلو لأساتذة التنس اليوم الأحد ويحرز لقبه الأول في البطولة المرموقة المقامة على الملاعب الرملية ويكتسب دفعة قبل فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

خسر اللاعب الإسباني شوطي إرساله الأولين وواجه صعوبة في استعادة مستواه في البداية لا سيما في ضرباته الأمامية القوية عادة بينما استغل موسيتي الفرصة لحسم المجموعة الأولى.

لكن ألكاراز رد بأداء قوي في المجموعة الثانية وفاز بخمسة أشواط متتالية ليسيطر على المباراة.

أثبتت قوته البدنية ودقة ضرباته أنها تفوق قدرة اللاعب الإيطالي المصنف 16 عالميا الذي كان يسعى لإحراز لقبه الأول في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة.

كسر ألكاراز إرسال منافسه في الشوطين الأول والثالث من المجموعة الحاسمة ليحافظ على سيطرته على المباراة ويحسم الفوز في أول بطولة أوروبية كبرى على الملاعب الرملية هذا الموسم.