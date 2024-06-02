ألكاراز يحجز بطاقة العبور لدور الثمانية في رولان جاروس

صعد كارلوس ألكاراز إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي بعدما تغلب الفائز بلقبين في البطولات الكبرى 6-3 و6-3 و6-1 على الكندي فليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 21 اليوم الأحد في مباراة ممتعة ضمن دور الستة عشر.

وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الإرسال مبكرا في المباراة، أهدر المصنف الثالث ألكاراز عدة فرص في التعامل مع إرسال منافسه، لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عاما تقدم 5-3 ثم فاز بالشوط التالي ليحسم المجموعة الأولى.

واستعرض ألكاراز، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في نسخة العام الماضي، مهاراته في التقدم إلى الشبكة لينقذ نقطة كسر إرسال عندما كان متأخرا 2-1 في المجموعة الثانية، وتعادل بعد شوط استمر تسع دقائق، ثم أطلق ضربة خلفية قوية بمحاذاة الخط الجانبي للملعب ليتقدم عبر الشوط التالي.

وتلقى أوجيه-ألياسيم (23 عاما) العلاج من إصابة ثم واصل القتال، لكن ألكاراز استعاد توازنه بعد التأخر 40-صفر وعزز تقدمه في المجموعة، وقد أمتع الجماهير بضربة خلفية من العمق بعدها ليحسم تقدمه بمجموعتين.

وتقدم ألكاراز، الذي تعرض مؤخرا لإصابة في الذراع، 5-صفر في المجموعة الثالثة وواصل تفوقه ليحقق الفوز ويتأهل للقاء المصنف التاسع اليوناني ستيفانوس تيتيباس في دور الثمانية.