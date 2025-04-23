ألكاراز يكشف سر ألقاب ويمبلدون.. ‭"‬احتفال صاخب في إيبيزا‭"

كشف كارلوس ألكاراز عن سر فوزه بأول لقب له في بطولة ويمبلدون للتنس في عام 2023 والدفاع عن اللقب بعد عام واحد، إذ يحتفل بصخب في جزيرة إيبيزا.

وفي فيلم وثائقي جديد على منصة نتفليكس للبث بعنوان “كارلوس ألكاراز/ طريقي”، يصف الإسباني كيف خالف نصيحة فريقه وتصرف بتحرر في الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال اللاعب الذي فاز بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى “كان لدي صديق لديه بضعة أيام إجازة، وكان سيسافر إلى إيبيزا مع أصدقاء آخرين.

“انتهى بي الأمر بالذهاب وهم يعرفون سبب ذهابي لهناك. في إيبيزا، لن أكذب، كل شيء تقريبا يتمحور حول الحفلات والتنزه.

“في الأساس، ذهبت إلى هناك لتفريغ طاقتي وللتنزه. لست متأكدا ما إذا كانت هذه هي أفضل طريقة للتعبير عن ذلك ولكنني ذهبت إلى هناك للخروج من الإطار الذي اعيش فيه”.

وربما لم يكن هذا تحضيرا مثاليا لبطولة ويمبلدون، وحذر وكيله ألبرت مولينا من ذلك، لكن ألكاراز قال إنه اضطر إلى التخلص من التوتر بعد خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2023 بعد معاناته من التوتر وتقلصات عضلية.

وأتت رحلته إلى إيبيزا بثمارها بشكل مذهل أيضا، فبعد بضعة أسابيع، عندما كان 20 عاما، تغلب على الصربي في نهائي ويمبلدون.

وقال مولينا “حاولت أن أشرح له أن الذهاب إلى إيبيزا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام في إجازة ربما لن تكون فكرة جيدة بينما يستعد لبطولة كوينز في الأسبوع التالي ثم بطولة ويمبلدون”.

وكرر ألكاراز نفس الخدعة في عام 2024 وسافر في رحلة أخرى إلى إيبيزا قبل موسم الملاعب العشبية، إذ وصفه مدرب اللياقة البدنية خوانخو مورينو بالأنانية.

وفي الفيلم الوثائقي، يتساءل مدربه خوان كارلوس فيريرو عما إذا كان ألكاراز يتمتع بالتفاني المطلوب لمحاكاة لاعبين من أمثال ديوكوفيتش ورافائيل نادال.