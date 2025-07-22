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ألكاراز ينضم إلى قائمة المنسحبين البارزين من بطولة كندا المفتوحة

منذ 31 دقيقة
كارلوس ألكاراز- رويترز

كارلوس ألكاراز- رويترز

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انضم المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز إلى قائمة الأسماء الكبيرة التي لن تشارك في بطولة كندا المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل في تورونتو، حيث قال اللاعب الإسباني إنه يحتاج للتركيز على التعافي من مشاكل العضلات بعد خسارته أمام يانيك سينر في نهائي ويمبلدون.

وفاز اللاعب الإسباني (22 عاما) بألقاب بطولة إيطاليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وبطولة كوينز قبل أن يُوقف سينر سلسلة انتصاراته التي استمرت 24 مباراة في بطولة نادي عموم إنجلترا في وقت سابق هذا الشهر.

وكتب اللاعب الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين “بعد أسابيع متتالية من المنافسة دون راحة، لن أتمكن من اللعب في تورونتو هذا العام.

“أعاني من مشاكل عضلية بسيطة وأحتاج للتعافي جسديا وذهنيا استعدادا للمرحلة القادمة. أتقدم بشديد الاعتذار للبطولة وجماهيري في كندا، سأراكم العام المقبل”.

وستقام البطولة الإعدادية لبطولة أمريكا المفتوحة الآن بدون أربعة من أفضل ستة لاعبين في العالم بعد انسحاب سينر ونوفاك ديوكوفيتش وجاك دريبر أيضا.

وقال المصنف الأول عالميا سينر إنه يحتاج لإعطاء الأولوية لصحته، بينما يغيب المصنف الخامس دريبر بسبب إصابة في الذراع فيما يتعامل المصنف السادس ديوكوفيتش مع إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مسيرته نحو قبل نهائي بطولة ويمبلدون.

وتنطلق بطولة كندا المفتوحة يوم الأحد وتستمر حتى السابع من أغسطس آب المقبل، فيما تبدأ بطولة أمريكا المفتوحة في 24 أغسطس.

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