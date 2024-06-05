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"ألكاراز" يهزم "تيتيباس" في بطولة فرنسا للتنس

منذ ساعتين
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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أحبط كارلوس ألكاراز انتفاضة ستيفانوس تيتيباس المصنف التاسع في منتصف المباراة ليحقق الفوز 6-3 و7-6 و6-4 أمس الثلاثاء، ويضرب موعدا مثيرا في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس مع يانيك سينر الذي سيتصدر التصنيف العالمي.

وتسبب المصنف الثالث، الذي دخل المباراة متفوقا 5-صفر على تيتيباس في سجل المواجهات المباشرة بينهما، في كل أنواع المشاكل لمنافسه اليوناني وفاز بالمجموعة الأولى في 33 دقيقة.

وكسر ألكاراز إرسال منافسه وحافظ على إرساله ليتقدم 3-صفر بعد أن ارتكب تيتيباس الكثير من الأخطاء في بداية المجموعة الثانية.

وبعدها استفاق تيتيباس لفترة وجيزة بعد أن نجح أخيرا في حل اللغز لكن ألكاراز رفع مستواه في الشوط الفاصل ليضاعف تفوقه.

ونال الإحباط من تيتيباس بعد أن حسم منافسه الإسباني المباراة لصالحه ليبلغ الدور قبل النهائي في رولان جاروس للمرة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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