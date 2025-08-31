ألكاراز يهزم ريندركنيش ويتأهل لدور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة

قدم المصنف الثاني كارلوس ألكاراز عرضا رائعا للجماهير وحقق فوزا مقنعا 7-6 و6-3 و6-4 على الفرنسي آرثر ريندركنيش اليوم الأحد على ملعب آرثر آش في الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وكان ألكاراز أثار قلق الجماهير عندما طلب وقتا مستقطعا للعلاج بسبب آلام في الركبة خلال مباراته في الدور الثالث لكنه لم يواجه أي مشكلات اليوم وفرض سيطرته في المباراة مسجلا 36 ضربة حاسمة و11 خطأ سهلا.

ويلتقي ألكاراز في دور الثمانية مع التشيكي ييري ليهيتشكا المصنف 20.

وقال ألكاراز الفائز بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى “هنا تتمتع بطاقة مميزة سواء كنت تلعب في النهار أو في الليل. لهذا السبب أقدم أفضل ما لدي هنا في نيويورك”.

ونجح بطل نسخة 2022 في أن ينال إعجاب الجماهير بشكل هائل عبر تسديدة من خلف الظهر في الشوط الرابع، ثم تقدم بقوة ليتجاوز الشوط الفاصل مسجلا ثنائية رائعة من الضربات الأمامية الحاسمة إلى جانب إرسال ساحق.

ولم يخسر ألكاراز أي مجموعة في نيويورك هذا العام وفاز بالمجموعة الأولى اليوم عندما أرسل ريندركنيش كرة تجاوزت الخط الخلفي للملعب خلال النقطة الحاسمة.

وسجل الإسباني ضربة أمامية ناجحة أخرى على الخط وكسر إرسال منافسه عبر ضربة ساحقة في الشوط السادس من المجموعة الثانية ثم أنقذ نقطتي الكسر اللتين واجههما في الشوط السابع.

واستفاد ألكاراز من مهاراته في اللعب بالقرب من الشبكة في كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع من المجموعة الثالثة، قبل أن يحسمها بإرسال ساحق في نقطة المباراة.