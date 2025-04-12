ألكاراز يُطيح بدافيدوفيتش فوكينا ويصعد إلى نهائي مونت كارلو

شق كارلوس ألكاراز طريقه بنجاح إلى أول نهائي له في بطولات الأساتذة للتنس منذ 13 شهرا بفوزه على أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا 7-6 و6-4 اليوم السبت، لكن بعدما أنقذ مواطنه الإسباني خمس نقاط للفوز بالمباراة في مواجهة شاقة.

وواجه المصنف الثاني ألكاراز صعوبة في كسر إرسال دافيدوفيتش فوكينا، لكنه نجح في ذلك ثلاث مرات فقط من 19 محاولة، كما أهدر ثلاث نقاط للفوز بالمجموعة الافتتاحية التي استمرت أكثر من ساعة.

وهيمن الأداء الدفاعي على دافيدوفيتش فوكينا لكن ألكاراز ارتقى بمستوى ضربات إرساله في المجموعة الثانية التي لم يواجه فيها أي نقطة لكسر إرساله.

وقال ألكاراز بعد وصوله إلى أول نهائي في بطولة للأساتذة منذ فوزه بلقب إنديان ويلز العام الماضي “لقد مر وقت طويل.

“كان عليّ التحلي بالصبر والإيمان بأن هذه اللحظة ستأتي مرة أخرى. أحيانا لا يصبر الناس، ويريدون مني الوصول للنهائي في كل بطولة”.

وحسم ألكاراز (21 عاما) الفوز بضربة أمامية قوية بمحاذاة الخط الجانبي للملعب ليتأهل إلى أول نهائي له في مونت كارلو.

وتبادل اللاعبان عناقا حارا عند الشبكة وضحكا قبل أن يشيد ألكاراز بمواطنه.

وقال ألكاراز “أعتقد أنني قدمت أداء جيدا حقا منذ البداية وحتى النقطة الأخيرة.

“حاولت استغلال الفرص التي أتاحها لي في المباراة. أنقذ العديد من نقاط كسر الإرسال والفوز بالمباراة، لكنني سعيد جدا… والشيء الأهم أني أشعر بأنني في حالة بدنية رائعة”.

ويلتقي ألكاراز في المباراة النهائية غدا الأحد مع الفائز من مباراة الإيطالي لورنسو موسيتي والأسترالي أليكس دي مينو.