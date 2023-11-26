ألكسندر-أرنولد: التعادل مع سيتي خطوة في الاتجاه الصحيح

يرغب ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول أن يفوز فريقه في مواجهة جميع المنافسين لكنه يعتبر التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت خطوة في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى القوة التي يظهر بها سيتي على أرضه.

وأوقف ألكسندر-أرنولد (25 عاما)، خريج أكاديمية ليفربول، مسيرة انتصارات متتالية لسيتي في ملعبه الاتحاد استمرت في 23 مباراة في جميع المنافسات عندما أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 بالقدم اليمنى.

وخلال هذه المسيرة سحق سيتي منافسه ليفربول 4-1 في أبريل نيسان الماضي.

وبعد حصوله على المركز الخامس في الدوري الممتاز الموسم الماضي يتخلف ليفربول حاليا بنقطتين فقط عن مركز الصدارة.

وردا على سؤال حول تحقيق تقدم في أداء ليفربول قال ألكسندر-أرنولد “بالتأكيد (هناك تقدم). في أحيان كثيرة كنا نقدم أداء أفضل كثيرا في مواجهة سيتي وكنا نخسر. لذا فإن القدوم إلى هنا والحصول على نقطة هي نتيجة جيدة بالنسبة لنا.

“هذا ما كنا بحاجة إليه كفريق وهذا يمنحنا الثقة (في أنفسنا) بأنه حتى إن لم نقدم أداء جيدا في مواجهة حامل اللقب..

“فإن بوسعنا الحصول على نقطة على الأقل ما يعني أنك تسير في الاتجاه الصحيح واليوم بذلنا قصارى جهدنا وحصلنا على هذه النقطة.”

وقال مدرب ليفربول يورجن كلوب إن فريقه حقق تقدما في مواجهة فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا لكنه لا يزال يمر بفترة تحول.

وقال المدرب الألماني للصحفيين “أعتقد أننا نجحنا في اختبار. لا أعرف على وجه اليقين إن كان هذا هو الاختبار.

“في العام الماضي كان لدينا فريق مستقر وسحقنا تماما هنا ولم تكن أمامنا أي فرصة. اليوم كانت لدينا فرصة. أنا لست سخيفا. فإذا سألتني عن الفريق الذي كانت فرصته في الفوز أكبر فهو سيتي. هذا واضح.”

وسيلتقي ليفربول في ملعبه أنفيلد مع لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي الخميس القادم قبل مواجهة فولهام صاحب المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.