ألكسندر-أرنولد يودع ليفربول: "أصعب قرار في حياتي"

أعلن المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد عبر حسابه على إكس اليوم الاثنين رحيله عن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، النادي الذي لعب له منذ أن كان في السادسة من عمره، ووصفه بأنه أصعب قرار اتخذه في حياته.

ولد ألكسندر أرنولد في ليفربول ونشأ في صفوف الشبان بالنادي ليصبح أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، وفاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الفريق الإنجليزي.

وقال ألكسندر-أرنولد في بيانه “كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن. سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا إلى الأبد.

“لكنني لم أعرف أي شيء آخر على الإطلاق وهذا القرار يتعلق بتجربة تحد جديد وإخراج نفسي من منطقة الراحة الخاصة بي ودفع نفسي للأمام على المستويين المهني والشخصي”.

ولعب الدولي الإنجليزي (26 عاما) في كثير من الأحيان في الوسط مع ليفربول في المواسم الأخيرة، ويؤدي كظهير عندما لا يستحوذ الفريق على الكرة لكنه كان ينتقل للوسط أثناء الهجمات.