الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تتوج ببطولة كأس العالم لكرة السلة

منذ 19 دقيقة
منتخب ألمانيا لكرة السلة

منتخب ألمانيا لكرة السلة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة السلة لأول مرة بتغلبها 83-77 على صربيا في النهائي (الأحد 10-9-2023).

واستفادت ألمانيا من تفوقها 22-10 في الربع الثالث ولم تفرط في تقدمها، لتفوز بأول نهائي أوروبي خالص للبطولة منذ 2006.

وكانت ألمانيا قد تأهلت إلى نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول) في مانيلا.

كندا تحرز المركز الثالث 
في سياق متصل، أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الاطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة، بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث في مانيلا.

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم “أن بي أي” خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال السلوي، بعدما كان سقط في ربع نهائي مونديال 2019.

أثنى الإسباني جوردي فرنانديز (40 عاماً) مدرب كندا والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه قائلاً: “لقد بنينا شيئاً سيستمر. منذ اليوم الأول من الاستعداد، عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة. علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة (الدولية)، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء”.

    المزيد من رياضة

    هانز فليك
    إقالة فليك من تدريب ألمانيا بسبب النتائج السلبية
    فريق ليفربول
    بعقد طويل الأمد.. ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه
    كيليان مبابي
    عرض خرافي من باريس سان جرمان لاقناع مبابي

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
    فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟