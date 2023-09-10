ألمانيا تتوج ببطولة كأس العالم لكرة السلة

فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة السلة لأول مرة بتغلبها 83-77 على صربيا في النهائي (الأحد 10-9-2023).

واستفادت ألمانيا من تفوقها 22-10 في الربع الثالث ولم تفرط في تقدمها، لتفوز بأول نهائي أوروبي خالص للبطولة منذ 2006.

وكانت ألمانيا قد تأهلت إلى نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول) في مانيلا.

كندا تحرز المركز الثالث

في سياق متصل، أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الاطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة، بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث في مانيلا.

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم “أن بي أي” خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال السلوي، بعدما كان سقط في ربع نهائي مونديال 2019.

أثنى الإسباني جوردي فرنانديز (40 عاماً) مدرب كندا والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة، على لاعبيه قائلاً: “لقد بنينا شيئاً سيستمر. منذ اليوم الأول من الاستعداد، عمل اللاعبون بجد وبنوا هوية وأظهروا المرونة. علينا أن نستمر في التعامل مع كرة السلة (الدولية)، لكننا أظهرنا قدرتنا على القيام بالكثير من الأشياء”.