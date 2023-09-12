الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تعاني من أجل المدرب الجديد!

منذ 60 دقيقة
فريق ألمانيا

فريق ألمانيا

A A A
طباعة المقال

يبدو أن منتخب ألمانيا في الوقت الحالي يعاني لإيجاد مدير فني جديد له، بعد إقالة المدرب هانسي فليك نظرا لتراجع النتائج بشكل واضح مؤخرا.

وبحسب ما ذكرت تقارير سابقة فالمدرب رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا كان ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق، لكنه في تصريحه الأخير نفى اهتمامه بذلك.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحافي: “لا توجد فرصة من أجل أي شيء مثل هذا، لقد اتخذت قراري بالفعل قبل 14 شهرا عندما قررت أن أتولى تدريب المنتخب النمساوي”.

وأضاف: “هدفي هو تحضير هذا الفريق للصعود إلى كأس الأمم الأوروبية والمشاركة فيها، وأن ألعب دورا جيدا في ذلك، أي شيء آخر لا أعتبره مهما بالنسبة لي”.

يذكر أن ذلك هو الرفض الثاني لهذا المنصب في أقل من 24 ساعة، حيث ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن المدرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رفضه هو الآخر بالرغم من اهتمامه، إلا أن الوقت غير مناسب بالنسبة له.

    المزيد من رياضة

    الاتحاد المغربي لكرة القدم
    بلاغ من الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن ضحايا الزلزال
    رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
    بعد استقالة روبياليس.. ما آخر المستجدات القضائيّة لـ "فضيحة القبلة"؟
    ألفونسو ديفيز
    ريال مدريد يراقب جناح بايرن الطائر

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
    إيطاليا - الصين
    إيطاليا تصدم الصين بخبر "غير سار"!