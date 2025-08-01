الجمعة 7 صفر 1447 ﻫ - 1 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألونسو يغيب عن التجارب الحرة الأولى لسباق المجر.. والسبب؟

منذ ساعتين
فرناندو ألونسو

فرناندو ألونسو

A A A
طباعة المقال

سيحل البرازيلي فيليبي دروجوفيتش السائق الاحتياطي في أستون مارتن محل فرناندو ألونسو في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بسبب معاناة السائق الإسباني من إصابة في الظهر.

وقال الفريق إن ألونسو، الذي أكمل 44 عاما يوم الثلاثاء الماضي، كان يعالج من هذه المشكلة العضلية منذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي، وفضل عدم المشاركة في التجارب الحرة الأولى بينما يواصل العلاج.

وقال فريق أستون مارتن “سيشارك فيليبي دروجوفيتش في التجارب الحرة الأولى إلى جانب لانس سترول.

“سيتم في الوقت المناسب اتخاذ القرار بشأن مشاركة فرناندو في التجارب الحرة الثانية وما تبقى من السباق”.

وفاز ألونسو، بطل العالم مرتين، بالسباق الأول في مسيرته في فورمولا 1 على حلبة هنجارورينج مع رينو في 2003.

وتوج دروجوفيتش (25 عاما) بطلا لفورمولا 2 في 2022 وشارك في عدد من الاختبارات في فورمولا 1 لكنه لم يبدأ أي سباق بعد.

ويحتل أستون مارتن المركز الثامن في البطولة التي تضم عشرة فرق متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على هاس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كوكو غوف المصنفة الأولى عالمياً
غوف تنتفض وتتقدم في كندا وميدفيديف يودع البطولة
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية
الجابوني أوباميانج يعود إلى مرسيليا بعد عام واحد قضاه مع القادسية
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يعلن رحيل مدير الكرة في هذا الموعد

الأكثر قراءة

علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يستعد للحرب!
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع