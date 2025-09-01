ألياسيم يواصل عودته الناجحة ببطولة أمريكا للتنس ويتأهل لدور الثمانية

ال فيليكس أوجيه-ألياسيم إن عودته إلى ملعب آرثر آش “حملت شعورا أفضل من المرة الأولى”، وتأهل مجددا لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالفوز 7-5 و6-3 و6-4 على أندريه روبليف اليوم الاثنين.

وحافظ اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي وصل إلى دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2022، على هدوئه ليحقق انتصاره الثاني في تسع مواجهات مع منافسه الروسي.

واعترف الكندي أوجيه-ألياسيم بأن ما يضفي المزيد من التميز على هذه اللحظة أنها جاءت بعد معاناته من الإصابات وتراجع الثقة منذ وصوله إلى قبل النهائي في بطولة أمريكا عام 2021.

وقال أوجيه-ألياسيم “اليوم شهد أول مرة ألعب فيها على ملعب آرثر آش منذ سنوات. عودتي حملت شعورا أفضل من المرة الأولى”.

وأضاف “كنت قد تعرضتُ لبعض الانتكاسات والإصابات، وواجهتُ صعوبة في استعادة ثقتي بنفسي. أما عودتي إلى هنا للمرة الثانية، فهي تجربة أفضل وأكثر استحقاقا. أستمتع بكل لحظة هنا”.

وأثنى المصنف 25 الذي حقق انتصارا مذهلا على المصنف الثالث عالميا ألكسندر زفيريف، على أدائه الذهني في تحقيق انتصارين كبيرين متتاليين.

وقال أوجيه-ألياسيم “المنافسة دائما ما تشكل معركة وكان من المهم بالنسبة لي أن أبقى في المقدمة وأواصل الضغط حتى النقطة الأخيرة”.

وأضاف “في تلك اللحظات الحاسمة، عليك أن تكون في حالة ذهنية مثالية. يسود عالمنا اليوم الكثير من الإثارة، ولكن على أرض الملعب، علينا أن نتحلى بالهدوء في تلك اللحظات التي تحمل ضغوطا كبيرة”.

وتألق أوجيه-ألياسيم لدور الثمانية للمرة الرابعة في البطولات الكبرى ويتطلع إلى تكرار إنجازه في نسخة 2021 من بطولة أمريكا عندما وصل إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام دانييل ميدفيديف.

ويلتقي الكندي في دور الثمانية مع الأسترالي أليكس دي مينو المصنف الثامن.