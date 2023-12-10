أليسون يشيد بصلابة ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

قال أليسون حارس مرمى ليفربول إن فريقه تمكن بفضل روحه القتالية وعدم الاستسلام من تجاوز تأخره والفوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت 9\12\2023.

وأحرز النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفه رقم 200 بقميص ليفربول ليعادل النتيجة لفريقه بعد تقدم صاحب الأرض بهدف من ركلة جزاء نفذها فيليب ماتيتا ثم أضاف هارفي إليوت هدف الفوز لفريق المدرب يورجن كلوب في الوقت بدل الضائض ليحصل الضيوف على النقاط الثلاث وصدارة الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

وخلال الأسابيع الأخيرة اعتاد ليفربول على تسجيل أهداف متأخرة ونتيجة لذلك وبفضل هدفين قبيل النهاية من ترينت ألكسندر-أرنولد انتزع ليفربول التعادل مع حامل اللقب مانشستر سيتي وفاز 4-3 على فولهام.

وقال أليسون أمس السبت 9\12\2023 “نحن نخطط لهذا قبل المباريات.. البدء بصورة جيدة والاستمرار في الأداء بصورة جيدة وإنهاء المباريات بصورة جيدة.

“لكن هذه هي كرة القدم. هذه لعبة لا يمكن التنبؤ بها. وأحيانا لا ينفع كل ما تقوم به لأسباب مختلفة ولا يكون أمامك وقت خلال المباريات لمعرفة الخلل.

“ويتعين عليك تغيير تفكيرك سريعا وأحيانا يتعلق الأمر بقوة الإرادة. وهذا ما حدث لنا في نهاية المباراة خلال أخر 20 دقيقة وكان هناك الكثير من التصميم من جانب لاعبينا والكثير من الصلابة ولم نستسلم قط. وحصلنا على مكافأة نتيجة عندما أحرزنا هدفين.”

وسيخوض ليفربول مواجهتين كبيرتين في وقت لاحق من الشهر الجاري أمام مانشستر يونايتد وأرسنال.

وعن ذلك قال أليسون “نحن نعرف أننا سنخوض مواجهتين كبيرتين في ديسمبر أمام منافسين كبيرين.

“لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز جميع الفرق كبيرة ولها نفس القيمة.”