أماندا أنيسيموفا تتغلب على بياتريس حداد مايا وتتأهل لدور الثمانية بأمريكا المفتوحة

منذ 9 دقائق
ملعب تنس - رويترز

قدمت أماندا أنيسيموفا أفضل أداء لها في التنس تحت الأضواء الكاشفة على ملعب آرثر آش لتتغلب 6-صفر و6-3 على البرازيلية بياتريس حداد مايا اليوم الثلاثاء، لتضرب موعدا مع إيجا شيانتيك في دور الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت اللاعبة الأمريكية (24 عاما) إنها سعيدة للحصول على فرصة للانتقام من خسارتها المذلة 6-صفر و6-صفر من المصنفة الثانية عالميا في نهائي ويمبلدون في يوليو تموز الماضي.

وأضافت المصنفة الثامنة “من كان يظن أننا سنلتقي مجددا بهذه السرعة؟ أنا متحمسة للغاية”.

وتابعت “ستكون مباراة رائعة.. آمل أن تكون كذلك هذه المرة”.

وكسرت أنيسيموفا إرسال المصنفة 18 حداد مايا ثلاث مرات لتحسم المجموعة الافتتاحية في أقل من نصف ساعة.

وسيطرت على المجموعة الثانية بكسر إرسال منافستها في الشوط الأول، لكن اللاعبة البرازيلية تمكنت أخيرا من كسر إرسال أنيسيموفا مستغلة بعض هفواتها.

لكن وبعدما تعثرت حداد مايا في الإرسال مرة أخرى، أنقذت أنيسيموفا نقطتين لكسر إرسالها وحافظت على تقدمها وعززته قبل أن تحسم الفوز بكسر إرسال البرازيلية مجددا.

وتابعت أنيسيموفا “كان من الرائع العودة إلى هذا الملعب، فقد مر وقت طويل منذ أن لعبت هنا.

“أحب اللعب في الملاعب الكبيرة. أستمتع حقا باللعب هنا”.

    المصدر :
  • رويترز

