أموريم يكيل المديح للبديل ماونت بعد هدفيه أمام بيلباو

أشاد روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بميسون ماونت بعدما حل بديلا وسجل هدفين في الفوز 4-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو أمس الخميس وهو ما ضمن تأهلهم إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحل ماونت بديلا في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد عشر دقائق فقط من مشاركته، وهز الشباك مرة أخرى في الوقت بدل الضائع ليضمن لأصحاب الأرض فوزا 7-1 في مجموع المباراتين ومقعدا في النهائي أمام توتنهام هوتسبير.

وانضم لاعب وسط إنجلترا إلى يونايتد في 2023 لكنه عانى من العديد من الإصابات هذا الموسم، بما في ذلك إصابة في الرأس في سبتمبر أيلول الماضي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ومشكلة عضلية في ديسمبر كانون الأول الماضي أبعدته عن الملاعب حتى مارس آذار الماضي.

وسجل اللاعب (26 عاما) هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الخسارة 4-3 أمام برنتفورد يوم الأحد الماضي، قبل أن يصبح أول لاعب يحل بديلا مع مانشستر يونايتد ويسجل هدفين في مباراة إقصائية أوروبية منذ ديفيد بيكام أمام ريال مدريد في 2003.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي بعد المباراة “أنا سعيد للغاية من أجله. إنه لاعب مميز. ويبذل جهدا كبيرا ويتمتع بالجودة.

“عندما ترى لاعبا مثل ميسون يبذل جهدا كبيرا كل يوم، ويحافظ على نظامه الغذائي، ويقوم بجلسات الاستشفاء، عندما يكون لديك هذا النوع من اللاعبين فإنك تريد فقط مساعدته”.

وتابع “إنه مثالي في هذا المركز فهو قادر على أن يكون لاعب وسط، لكنه أيضا يركض مثل الجناح”.

وقال المهاجم راسموس هويلوند، الذي سجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، إن ماونت عمل بجد للتغلب على الإصابات المتعددة ولم يستحق الانتقادات التي تلقاها.

وقال لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) “تلقى انتقادات عديدة بسبب تعرضه لبعض الإصابات، لكنه كان دائما يتحلى بالإيجابية، وحاول تقديم المساعدة ومحاولة استعادة لياقته طوال الوقت.

“كان يفكر في شيء واحد فقط وهو العودة إلى الملعب والقيام بما فعله الليلة”.

ويواجه يونايتد منافسه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 مايو أيار على ملعب سان ماميس في بيلباو معقل فريق أتليتيك بيلباو.