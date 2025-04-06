أنتونيلي يصبح أصغر سائق يتصدر سباقا في فورمولا 1

أظهر أندريا كيمي أنتونيلي أنه سريع التعلم بعدما أصبح أصغر سائق يتصدر أحد سباقات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، كما حقق أسرع زمن للفة على الإطلاق في طريقه إلى المركز السادس مع مرسيدس في سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم الأحد.

وتصدر الإيطالي، البالغ من العمر 18 عاما و224 يوما، السباق لمدة 10 لفات في أول 31 لفة من السباق على الإطارات المتوسطة بعد أن دخل آخرون حارة الصيانة ثم حقق أفضل زمن وهو دقيقة واحدة و30.965 ثانية على الإطارات الصلبة حول حلبة سوزوكا.

وأنهى أنتونيلي السباق متقدما بمركز واحد على بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، الذي حل محله في مرسيدس عندما انضم البريطاني (40 عاما) إلى فيراري، ليحقق النقاط في أول ثلاثة سباقات هذا الموسم.

وقال أنتونيلي، الذي عانى في التجارب التأهيلية، لشبكة سكاي سبورتس “لم يكن الأمر سيئا. ما أسعدني أكثر اليوم هو الثقة التي كنت أتمتع بها في السيارة والثقة في الضغط بقوة، وهو ما لم يكن لدي يوم الجمعة وبداية أمس السبت.

“كان من المفاجئ للغاية أن أحصل على أسرع لفة، ولكن بالتأكيد كان الشعور الذي شعرت به داخل السيارة هو الأهم.. تمكنت من استكشاف الحد الأقصى والضغط واللعب بالسيارة أيضا.

“إنها تجربة تعلم جيدة جعلتني أحصل على خبرة جيدة من أجل المرة القادمة”.

تمكن أنتونيلي من تحقيق أوقات لفة ثابتة، مع تحسن وتيرته بالتدريج واستمر في الضغط لفترة أطول في المرحلة الافتتاحية، وكان يلحق بالسيارات التي أمامه قبل نفاد الوقت.

وقال “كان تصدر السباق لبضع لفات وأن أصبح أصغر سائق في تاريخ فورمولا 1 يحقق ذلك شعورا رائعا. هدفي التالي هو تحقيق ذلك في اللفة الوحيدة المهمة: اللفة الأخيرة”.

وكان صاحب أسرع لفة سابقا هو الهولندي ماكس فرستابن مع فريق رد بول في البرازيل عام 2016، وكان عمره حينها 19 عاما و44 يوما.

ولا يزال فرستابن، الفائز بسباق اليوم بعد انطلاقه من المركز الأول، يحمل الرقم القياسي لأصغر فائز على الإطلاق بعمر 18 عاما و228 يوما وكان سباق اليابان فرصة أنتونيلي الأخيرة لتحطيم هذا الرقم.