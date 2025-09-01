الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
أنتوني ينتقل لريال بيتيس من مانشستر يونايتد

منذ 13 دقيقة
لاعبو مانشستر يونايتد

لاعبو مانشستر يونايتد (رويترز)

تعاقد ريال بيتيس مع مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني قبل الموعد النهائي للانتقالات اليوم الاثنين بعد أن اتفق الناديان على صفقة بقيمة 25 مليون يورو (29.27 مليون دولار).

شارك أنتوني في 62 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد وسجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة منذ أن اشتراه النادي مقابل 81.3 مليون يورو (95.18 مليون دولار) من أياكس أمستردام في 2022.

وانضم أنتوني إلى بيتيس على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي وسجل تسعة أهداف في جميع المسابقات.

ويعد رحيل أنتوني جزءا من عملية إعادة هيكلة في فريق يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية إذ تعاقد نابولي مع مهاجمه الدنمركي راسموس هويلوند على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في وقت سابق اليوم الاثنين.

كان أنتوني من بين خمسة لاعبين يسعون للرحيل عن النادي في هذه النافذة، إلى جانب ماركوس راشفورد وتيريل مالاسيا وجيدون سانشو.

وانضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة الشهر الماضي.

وربطت تكهنات سانشو باحتمال الانتقال إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

    المصدر :
  • رويترز

