أندريفا تعترف بمواجهة صعوبة كبيرة في مواجهة شقيقتها الكبرى

تغلبت لاعبة التنس الروسية الشابة ميرا أندريفا على عدد من أفضل لاعبات العالم لتتقدم إلى المركز السابع في التصنيف العالمي لكنها تغلبت اليوم الأربعاء على لاعبة تفوقت عليها لسنوات، وهي شقيقتها الكبرى إريكا.

وواجهت الشقيقتان أندريفا بعضهما البعض في بطولة شتوتجارت المفتوحة، لكن أي آمال في مشاهدة منافسة مثيرة بين الشقيقتين تبددت عندما اضطرت إريكا (20 عاما) إلى الانسحاب بسبب إصابة في الركبة بينما كانت متأخرة 6-2 و1-صفر.

وكانت ميرا قد تغلبت على لاعبات بارزات أمثال أرينا سبالينكا وإيجا شيانتيك المصنفتين الأولى والثانية على العالم في طريقها إلى لقب بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي، لكن اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما قالت إن التركيز كان أكثر صعوبة بالنسبة لها عندما كانت شقيقتها الكبرى على الجانب الآخر بالملعب.

وقالت ميرا للصحفيين “بالنسبة لي، يتوقف الأمر بنسبة 75 بالمئة إلى 80 بالمئة على استعدادي الذهني، لأن التركيز لا يكون فقط على النفس ولا على كيفية التغلب عليها، بل يكون عليها أيضا – هل تشعر بالارتياح؟ لا أعلم.

“أتساءل، بماذا تشعر؟ وماذا سنفعل بعد المباراة؟ كيف ستكون الأمور؟ كل هذه الأفكار.

“أنا لا أركز على نفسي فقط، بل أركز أيضا على الاهتمام بها أكثر. هذا يجعل المباراة أكثر صعوبة بالنسبة لي… التركيز على نفسي فقط يكاد يكون مستحيلا عندما ألعب ضدها”.

وكانت اللاعبتان قد التقيا من قبل في ووهان العام الماضي، وفازت إريكا – التي تتأخر الآن بفارق 90 مركزا عن ميرا في التصنيف – بمجموعتين متتاليتين.

وقالت ميرا إنها كانت تعلم أن إريكا كانت تعاني من مشكلة في ركبتها لأن إقامتهما في غرفة واحدة، ولكنها أيضا استمتعت بفوزها عليها لأول مرة – رغم أن الفوز لم يتحقق في ظل ظروف مثالية.

“لعبنا عدة مرات في التدريبات عندما كنا أصغر سنا، وفي الواقع، حتى مباراتنا في ووهان العام الماضي، لم نلتق في أي مباراة رسمية. لذلك كنا نلعب دائما شوطين في التدريبات أو شوطي كسر تعادل”.

“لكن في أغلب الأوقات، بالطبع، لديها احتمالية فوز بنسبة 90 بالمئة أمامي، وهذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بمجموعة ضدها.

“أعلم أنها لو كانت في حالتها بنسبة 100 بالمئة، لأصبحت النتيجة مختلفة تماما، ولكانت المباراة مختلفة أيضا. لكنني واثقة من أن لدينا متسعا من الوقت للعب ولإظهار مستوانا الرائع في التنس”.

وتلتقي ميرا في دور 16 من البطولة مع مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا.