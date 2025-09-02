أندية أوروبا تنهي سوق الانتقالات الصيفية الكروية بتعاقدات ضخمة وتعزيز الصفوف

شهدت الساعات الأخيرة قبيل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أغلب الدوريات الأوروبية، يوم الاثنين، حراكًا مكثفًا من أندية كرة القدم لتعزيز صفوفها بصفقات جديدة، وكان الدوري الإنجليزي في الصدارة بتحقيقه أرقامًا قياسية على صعيد قيمة التعاقدات.

ففي نادي ليفربول الإنجليزي، حسمت إدارة النادي صفقة التعاقد مع لاعب كرة القدم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية لم يتم الكشف عن قيمتها المالية.

وانضم المهاجم السويدي، البالغ من العمر 25 عاما، إلى نيوكاسل صيف 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني، وأثبت نفسه واحدا من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواسمه الثلاثة مع نيوكاسل.

وسجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباريات مع “الماكبايس” منها 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محتلا المركز الثاني خلف محمد صلاح في السباق على الحذاء الذهبي.

كما سجل هدف الفوز في نهائي كأس الدرع الخيرية “كاراباو” على ليفربول في ويمبلي، والذي أنهى انتظار النادي لمدة 70 عاما للحصول على كأس محلي كبير.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” العالمية بلغت قيمة الصفقة 144.58 مليون يورو (قرابة 170 مليون دولار)، لتتفوق على مبلغ 133 مليون يورو دفعها تشيلسي لبرايتون مقابل مويسيس كايسيدو، قبل موسمين، ووقع إيزاك عقدا لمدة 6 سنوات في أنفيلد.

وأنفق ليفربول ما يقرب من 516 مليون يورو هذا الصيف، واستعاد النادي 264 مليون يورو من المبيعات، ليبلغ صافي إنفاقه 252 مليون يورو.

وتعاقد توتنهام الإنجليزي مع الإكوادوري بييرو هينكابي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء الدائم قادما من صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني.

وبحسب وسائل الإعلام الإنجليزية وافق الفريق اللندني على دفع 45 مليون جنيه إسترليني (52 مليون يورو) مقابل الدولي الإكوادوري، إذا أراد التعاقد معه بشكل دائم الصيف المقبل.

وخاض هينكابي، البالغ من العمر 23 عاما، 166 مباراة في جميع المسابقات مع ليفركوزن بعد انضمامه عام 2021، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا في 2023-2024.

وأكمل نادي توتنهام صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب كولو مواني في النصف الثاني لموسم 2024-2025، معارا إلى يوفنتوس الإيطالي، وخاض معه 22 مباراة في كل المسابقات، سجّل فيها 10 أهداف.

وانتقل مهاجم تشيلسي، السنغالي نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، مع التزام بطل ألمانيا بشرائه مقابل 65 مليون يورو إذا شارك في عدد محدد من المباريات.

وانضم الدولي السنغالي، البالغ من العمر 24 عاما، إلى تشيلسي مقابل 37 مليون يورو من فياريال عام 2023 وسجل 30 هدفا في 81 مباراة.

وانتقل البرازيلي أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد إلى ريال بيتيس الإسباني بعقد مدته خمس سنوات بعد أن تألق مع الأخير خلال فترة إعارته الموسم الماضي، حين سجل 9 أهداف في 26 مباراة في كل المسابقات.

وقدرت قيمة الصفقة 22 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات، علما أن اللاعب كلف يونايتد 94 مليون يورو عندما انضم من أياكس عام 2022، وشارك في 62 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 5 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وتعاقد نادي نيوكاسل مع الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد بعقد لمدة 4 سنوات في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو لتعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك المنضم لليفربول.

وانضم يوان ويسا، البالغ من العمر 28 عاما، إلى برينتفورد صيف 2021 قادما من لوريان الفرنسي، ليسجل 49 هدفا من 149 مباراة في جميع المسابقات، منها 19 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

وتعاقد أستون فيلا مع لاعب وسط ليفربول هارفي إليوت، البالغ من العمر 22 عاما، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي مقابل 40 مليون يورو.

كما تعاقد “الفيلانز” مع المهاجم جادون سانشو من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم، وحصل أيضا على زميله المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وتعاقد نادي إيفرتون مع لاعب الوسط الألماني ميرلين روهل، البالغ من العمر 23 عاما، من نادي فرايبورغ على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو في عام 2026.

* الدوري الإيطالي

تعاقد نادي يوفنتوس مع المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا، البالغ من العمر 24 عاما، قادما من صفوف لايبزيغ الألماني مقابل 40 مليون يورو.

وسجل أوبيندا 33 هدفا في 69 مباراة بالدوري الألماني مع لايبزيغ، بعد انضمامه إلى الفريق الألماني من فريق لانس في الدوري الفرنسي عام 2023، كما شارك مع المنتخب البلجيكي في 27 مباراة وسجل ثلاثة أهداف مع منتخب بلاده.

وتعاقد نادي ميلان الإيطالي مع لاعب الوسط الدولي الفرنسي، أدريان رابيو، بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2028 قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويعود اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد قضاه مع مارسيليا قادما من يوفنتوس، سجل خلاله 10 أهداف في 32 مباراة.

في حين انتقل النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب ميلان، البالغ من العمر 26 عاما، إلى فولهام، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، مقابل 25 مليون يورو.

وانضم اللاعب إلى الروسونيري من فياريال في صيف 2023 مقابل 21.1 مليون يورو، إضافة إلى ما يصل إلى 7 ملايين يورو أخرى في مكافآت مختلفة مرتبطة بالأداء، وشارك في 70 مباراة مع ميلان، مسجلا 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

وأكمل نادي إنتر ميلان صفقة التعاقد مع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة موسم على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وسيدفع النيراتزوري مليون يورو مقابل إعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بقيمة 15 مليون يورو إضافية.

كما سيغادر الدولي الفرنسي بنيامين بافارد، فريق إنتر ميلان إلى أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وتعاقد نادي كريمونيزي، الصاعد حديثا، مع المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي، لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر بعد 13 عامًا قضاها في ليستر سيتي.

* الدوري الإسباني

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد مع الجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (27 عاما) قادما من يوفنتوس، في صفقة إعارة بقيمة مليون يورو حتى نهاية الموسم، مع شرط شراء إلزامي بقيمة 32 مليون يورو عند استيفاء شروط محددة.