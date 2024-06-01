أنشيلوتي يحذر: نهائي دوري الأبطال هو "المباراة الأخطر"

مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا، يتزايد التوتر والترقب حول ما سيحمله هذا اللقاء المهم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. في هذا السياق، أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تحذيراته واصفًا المباراة بأنها “المباراة الأخطر” في عالم كرة القدم. وتبادل اللاعبون، بمن فيهم قائد ريال مدريد ناتشو والكرواتي مودريتش، تعبيرات التفاؤل والتوتر قبل هذا اللقاء المصيري الذي يسعى فيه كل فريق لتحقيق اللقب القاري الغالي.

وقال المدرب الإيطالي الذي فاز بلقب المسابقة القارية المرموقة 4 مرات وهو رقم قياسي إنّ الفريق الملكي “يخشى أن يفلت منه اللقب”.

ويُعد “لوس بلانكوس” حامل اللقب 14 مرة في رقم قياسي الطرف الأكثر ترجيحًا للفوز بمواجهة نظيره الألماني المتوج مرة واحدة عام 1997.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي -الجمعة- “نهائي دوري أبطال أوروبا هو المباراة الأكثر أهمية ولكنها أيضًا الأخطر”.

وتابع “علينا أن نستمتع بوجودنا هنا، ولكن معرفة أن الأمر قد يسوء، لأننا قريبون من أهم شيء في كرة القدم، الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن لدينا خوف من أنّ اللقب قد يفلت منا”.

وأردف “يجب أن تسير الأمور على ما يرام، ويجب أن تكون محظوظًا أيضًا، فالنجاح قريب جدًا، لذا يبدأ القلق صباح (السبت)، وبعد ظهر السبت”.

من جهته، قال قائد ريال مدريد ناتشو إنّه يشعر بالثقة وبالتوتر أيضًا.

وشرح “هناك توتر أكثر من أي وقت آخر من الموسم”.

وتابع “نحن من البشر، إنه أسبوع هادئ (لبعض الناس) لكن بالنسبة للاعبين، ليس كذلك. إنه أمر مميز ولا شك أنه لا يجعل الأمر هادئا”.

من جهته، رأى لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش أنّه على الرغم من قوة مدريد مقارنة بدورتموند، فإنّه يُقارب المباراة على أنها أشبه بمعركة.

وقال مودريتش “يعتقد الجميع أننا مرشحون بقوة، لكننا لا نفكر في الأمر بهذه الطريقة”.

وتابع “إنها 50-50، نحن نلعب ضد فريق كبير قدم موسمًا رائعًا في دوري أبطال أوروبا”.

ويبحث كل من ناتشو ومودريتش، إضافة إلى الألماني توني كروس وداني كارفاخال عن إحراز اللقب للمرة السادسة في مسيرتهم، مما سيجعلهم يعادلون الرقم القياسي المسجل باسم نجم ريال السابق باكو خينتو.