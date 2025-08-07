أنطونيو يرحل عن وست هام بعد عدم تجديد عقده

قال نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس “إن مهاجمه الجاميكي ميخائيل أنطونيو رحل عن النادي بعد عدم تجديد عقده بنهاية الموسم الماضي”.

وتعرض اللاعب (35 عاما) لحادث سير خطير في ديسمبر كانون الأول الماضي، عندما اصطدمت سيارته بشجرة أثناء عودته إلى منزله من التدريب، ما أدى إلى تعرض عظام فخذه لكسر في أربعة أماكن، ولم يشارك مع وست هام منذ ذلك الحين.

وانضم أنطونيو إلى النادي الذي يتخذ من لندن مقرا له عام 2015 قادما من نوتنجهام فورست، وشارك في 323 مباراة وسجل 83 هدفا ليصبح الهداف التاريخي لوست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان “سيظل ميخائيل دائما فردا محبوبا ومحل تقدير داخل عائلة وست هام يونايتد. وكما هو الحال منذ ديسمبر، سيواصل النادي دعمه ومساعدته في رحلة إعادة تأهيله المستمرة، مع منحه حق الوصول إلى مرافق التدريب والرعاية الطبية عند الحاجة”.

وأضاف “تتواصل المحادثات بشأن شغله دورا مستقبليا داخل النادي ليتمكن الآخرون من الاستفادة من خبرته وصفاته القيادية. وسيظل إلى الأبد يحتل مكانة خاصة في تاريخنا الممتد 130 عاما”.

وساعد أنطونيو وست هام على الفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2023، منهيا انتظاره الذي دام 43 عاما للحصول على بطولة كبرى.

وعاد أنطونيو للمشاركة في المباريات في يونيو حزيران الماضي، إذ حل بديلا مع منتخب جاميكا في مواجهة جواتيمالا في بطولة الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ويستهل وست هام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس آب عندما يحل ضيفا على سندرلاند الصاعد حديثا.