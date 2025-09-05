أنيسيموفا توقف أوساكا وتضرب موعدا مع سبالينكا في نهائي أمريكا المفتوحة

انتفضت أماندا أنيسيموفا بعد تأخرها بمجموعة واحدة لتهزم نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بنتيجة 6-7 و7-6 و6-3 اليوم الجمعة لتبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث ستواجه حاملة اللقب أرينا سبالينكا في محاولة أخرى للفوز بأول ألقابها في البطولات الكبرى.

ولعبت أوساكا الفائزة مرتين في نيويورك، أول مباراة لها في قبل نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ عام 2021، وكانت على قدر هذه المناسبة الكبيرة في ملعب آرثر آش بعد أن تبادلت كسر الإرسال مرتين مع أنيسيموفا في مجموعة افتتاحية قوية.

وبعد أن أدى تأخر النظام الآلي إلى تعطيل اللعب، استعادت أوساكا تركيزها وصرخت بحماس كبير عندما لعبت أنيسيموفا ضربة في الشبكة في نقطة المجموعة بالشوط الفاصل، لكن المصنفة 23 كافحت لمواصلة هذا الزخم في المجموعة التالية.

تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال بسهولة، لكنهما زادتا من قوته مع بعض الضربات المذهلة في 12 شوطا في المجموعة الثانية قبل أن تنقض أنيسيموفا وصيفة بطلة ويمبلدون في الشوط الفاصل لتنتقل المباراة إلى المجموعة الحاسمة.

تقدمت أنيسيموفا المصنفة الثامنة 4-1 بفضل ضربة أمامية ناجحة وتمالكت أعصابها بعد ذلك لتحقق الفوز، وتصل إلى نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية تواليا.