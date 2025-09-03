الخميس 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
أوجيه ألياسيم يتخطى دي مينو ويتأهل إلى قبل نهائي أمريكا المفتوحة

منذ 31 دقيقة
أوجيه ألياسم

قلب الكندي فيليكس أوجيه ألياسم تأخره بمجموعة واحدة إلى فوز 4-6 و7-6 و7-5 و7-6 على المصنف الثامن الأسترالي أليكس دي مينو في دور الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، ليواصل مستواه المذهل في آخر البطولات الكبرى لهذا العام.

وعانى المصنف 25 من الإصابات وتراجعت ثقته في نفسه منذ بلوغه قبل نهائي أمريكا المفتوحة قبل أربع سنوات، لكنه قدم أفضل مستوياته في ملعب آرثر آش، إذ لعب 22 إرسالا ساحقا و51 ضربة ناجحة.

وكانت الهزيمة بمثابة صدمة مألوفة لدي مينو، الذي وصل الآن إلى دور الثمانية ست مرات في البطولات الأربع الكبرى، دون أن يتقدم إلى قبل النهائي.

وسيلعب أوجيه-ألياسيم في قبل النهائي أمام الفائز من المباراة التي ستجمع بين الثنائي الإيطالي، المصنف الأول عالميا يانيك سينر ضد المصنف العاشر لورنسو موسيتي.

  • رويترز

