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أودينيزي المهدد بالهبوط يقيل مدربه تشوفي

منذ 46 دقيقة
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أقال أودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مدربه جابرييلي تشوفي، اليوم الإثنين، بعدما أصبح النادي مهدداً بخطر الهبوط للدرجة الأدنى.

وتولى تشوفي (48 عاما) المسؤولية في أكتوبر تشرين الأول الماضي وكان الفريق يحتل المركز 18 في الترتيب لكن المدرب الإيطالي لم يتمكن من إحداث أي تغيير في مسيرة الفريق.

وخسر أودينيزي ثلاث من آخر أربع مباريات في الدوري وحاليا يحتل المركز 17 برصيد 28 نقطة بالتساوي مع فروزينوني صاحب المركز 18 الذي يقبع في منطقة الهبوط، وله مباراة مؤجلة.

وقال النادي في بيان “يعلن أودينيزي أنه أعفى جابرييلي تشوفي من منصب مدرب الفريق الأول.

“يشكر (النادي) المدرب على المهنية التي أظهرها والعمل الذي قام به خلال هذه الأشهر ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته مستقبلا”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدافع الإيطالي السابق فابيو كانافارو الذي درب عدة فرق في الصين بالإضافة إلى فريق بينيفينتو في دوري الدرجة الثانية المحلي هو الخيار المفضل لأودينيزي لتولي المهمة بدلا من تشوفي.

ومن المقرر أن تستكمل الدقائق 18 المتبقية من مباراة أودينيزي التي أقيمت على ملعبه أمام روما في 14 أبريل نيسان الجاري والتي توقفت بعد سقوط المدافع إيفان نديكا على أرض الملعب في 25 أبريل نيسان الجاري بينما كانت النتيجة التعادل 1-1.

    المصدر :
  • رويترز

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