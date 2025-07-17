أوربان يسعي لاقناع ليفاندوفسكي بالعودة لمنتخب بولندا

قال يان أوربان مدرب بولندا لكرة القدم إن إقناع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بالعودة إلى الفريق يأتي على رأس أولوياته.

وعُين أوربان مدربا للمنتخب أمس الأربعاء ليحل مكان ميخال بروبياش الذي استقال في يونيو حزيران بعد خلاف بشأن قراره بسحب شارة القيادة من ليفاندوفسكي.

وتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها في تصفيات كأس العالم خلف فنلندا وهولندا. وتعلق بولندا آمالا كبيرة على مهاجم برشلونة ليقود المنتخب إلى النهائيات التي تقام العام المقبل.

وقال أوربان للصحفيين اليوم الخميس “سأبذل كل ما بوسعي… حتى يعود روبرت، لأننا نعرف الوضع الذي تمر به كرة القدم البولندية”.

وليفاندوفسكي (36 عاما) هو الهداف التاريخي لبولندا برصيد 85 هدفا في 158 مباراة.

وأضاف المدرب الجديد “اعتبارا من اليوم، لا يمكننا تحمل (تبعات) عدم وجود روبرت في هذا الفريق”.

واعترف أوربان بالتحديات التي تواجهها بولندا، بعد الخسارة 2-1 أمام فنلندا في يونيو حزيران الماضي ووسط الغموض الذي يحيط بدور ليفاندوفسكي.

وقال “قبل كل شيء، نتحدث عن هذه اللحظة الصعبة ليس بسبب الهزيمة أمام فنلندا. لدينا عدد من المشاكل التي يجب حلها، بينها مسألة ابتعاد روبرت ليفاندوفسكي عن المنتخب.

“ينبغي تسوية كل هذا بشكل صحيح لتهيئة أجواء جيدة لهذا الفريق لكي يعمل.

“نسعى لأن يكون الوضع مواتيا يرغب فيه كل لاعب في الانضمام إلى المنتخب ويشعر بالرضا عن كونه جزءا منه”