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أورسوليني يمنح بولونيا فوزاً قاتلاً على إنتر ميلان

منذ 45 دقيقة
الدوري الإيطالي – بولونيا × إنتر ميلان - رويترز

الدوري الإيطالي – بولونيا × إنتر ميلان - رويترز

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أحرز المهاجم ريكاردو أورسوليني هدفا مذهلا في اللحظات الأخيرة ليمنح بولونيا الفوز 1-صفر على ضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد، في ضربة لآمال الفريق الزائر في الاحتفاظ باللقب.

وظل إنتر ميلان، الساعي للفوز بالثلاثية، في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بعد 33 مباراة لكنه يتساوى في النقاط مع نابولي صاحب المركز الثاني الذي فاز 1-صفر على مونزا المهدد بالهبوط أمس السبت.

وحسم أورسوليني النقاط الثلاث لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع بتسديدة مقصية رائعة بعد رمية تماس طويلة حاول دفاع إنتر تشتيتها لكن الكرة وصلت إلى مهاجم بولونيا ليضعها في الشباك ببراعة.

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