أوساكا تتخطى عقبة جوف في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 3 دقائق
نعومي أوساكا

نعومي أوساكا

قدمت نعومي أوساكا أداء رائعا لتفوز على كوكو جوف المصنفة الثالثة بنتيجة 6-3 و6-2 في مواجهة مرتقبة بالدور الرابع بين بطلتين سابقتين لأمريكا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

وأظهرت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى ومضات من تألقها القديم إذ سيطرت على المباراة منذ البداية بينما عانت جوف بطلة 2023 مع ضرباتها الأمامية وإرسالها.

وحملت هذه النتيجة أوساكا إلى دور الثمانية في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى منذ خمس سنوات وستقابل بعد ذلك التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 11 أو الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 27.

وكانت مواجهة اليوم هي المرة الأولى التي تلتقي فيها اللاعبتان المفضلتان لدى الجماهير في نيويورك منذ مواجهتهما التي لا تنسى في 2019 حين خسرت جوف التي كان عمرها 15 عاما وقتها أمام أوساكا.

    المصدر :
  • رويترز

