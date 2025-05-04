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أوساكا تحرز أول ألقابها ضمن بطولات اللاعبات المحترفات

منذ ساعة واحدة
نعومي أوساكا

نعومي أوساكا

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نالت اليابانية نعومي أوساكا أول لقب لها في بطولات لاعبات التنس المحترفات منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة 2021، بعد تغلبها على السلوفينية كايا جوفان 6-1 و7-5 في نهائي بطولة سان مالو المفتوحة التابعة لاتحاد اللاعبات والتي تمنح 125 نقطة للفائزة بها.

وكان هذا هو اللقب الأول للاعبة اليابانية البالغة من العمر 27 عاما في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ أن أصبحت أما في يوليو تموز 2023.

وكتبت أوساكا عبر منصة إكس “من المفارقات أن أفوز بأول لقب لي منذ عودتي على هذه الأرضية، والتي كنت أعتقد انها الأسوأ.

“مع ذلك، هذا أحد أكثر الأشياء التي أحبها في الحياة، فهناك دائما مجال للنمو والتطور”.

وعانت أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، من نقص القوة والدقة في الأداء وفشلت في العبور لأبعد من الدور الثاني في أي بطولة كبرى العام الماضي.

ومن المقرر أن تشارك المصنفة الأولى عالميا في السابق، والتي وصلت إلى الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي قبل أن تنسحب بسبب الإصابة، ضمن القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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