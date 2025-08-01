أوساكا تكتسح أوستابنكو وتصل لدور الـ16 في بطولة كندا للتنس

صعدت اليابانية نعومي أوساكا إلى دور الستة عشر للمرة الثالثة هذا الموسم في بطولات الأساتذة ذات 1000 نقطة بعدما تغلبت 6-2 و6-4 على إيلينا أوستابنكو اليوم الجمعة في منافسات فئة السيدات المقامة في مونتريال ضمن بطولة كندا المفتوحة للتنس.

وحسمت أوساكا المواجهة التي جمعت بين بطلتين سابقتين في البطولات الأربع الكبرى خلال ساعة واحدة و12 دقيقة.

وأشار اتحاد لاعبات التنس المحترفات عبر موقعه على الإنترنت إلى أن أوساكا قالت مرارا وتكرارا إن أوستابنكو المصنفة 22 هي “لاعبتها المفضلة”، لكنها لم تدع هذا التقدير يؤثر على تركيزها وحققت الفوز بمجموعتين متتاليتين ليكون الثالث لها في ثلاث مباريات جمعتها باللاعبة اللاتفية.

وتلتقي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا والتي تخوض أول بطولة لها تحت قيادة مدربها الجديد توماش فيكتوروفسكي، في دور الستة عشر مع الفائزة في مباراة الدور الثالث بين جيسيكا بيجولا المصنفة الثالثة واللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا التي سبق لها الوصول إلى قبل نهائي أمريكا المفتوحة.