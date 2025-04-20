أوستابنكو تطيح بألكسندروفا وتبلغ نهائي شتوتجارت للتنس

صعدت اللاتفية إيلينا أوستابنكو إلى نهائي بطولة شتوتجارت للتنس بعد فوزها 6-4 و6-4 على منافستها غير المصنفة أيضا إيكاترينا ألكسندروفا اليوم الأحد.

وستواجه‭ ‬أوستابنكو‭ ‬(27 عاما) في النهائي غدا الاثنين إما المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا أو الإيطالية جاسمين باوليني التي أطاحت بالمصنفة الرابعة كوكو جوف من الدور السابق.

وباغتت أوستابنكو منافستها إيجا شيانتيك المتوجة بخمسة ألقاب كبرى في دور الثمانية لترفع عدد مرات فوزها على اللاعبة البولندية إلى ست مرات من دون أن تتلقى أي خسارة أمامها.

وقدمت أوستابنكو أداء قويا في بداية المباراة أمام ألكسندروفا وكسرت إرسالها في الشوط الأول.

وتعرضت لكسر إرسالها مباشرة لكنها انتزعته سريعا لتتقدم 4-2.

وواجهت ألكسندروفا صعوبات في التعامل مع ضربات منافستها الأرضية القوية وبصفة خاصة ضربتها الأمامية.

وكانت ألكسندروفا قد أقصت المصنفة السادسة في البطولة ميرا أندريفا والمصنفة الثالثة عالميا جيسيكا بيجولا لترفع عدد مرات فوزها على لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوائل عالميا هذا الموسم إلى خمسة انتصارات.

وقالت أوستابنكو “لا أعرف، لكن ينتابني شعور رائع باللعب هنا”.

وتحدثت عن فوزها على شيانتيك في الدور السابق “أشعر بحماس كبير. هذا النوع من المباريات والفوز بثلاث مجموعات يمنحك الثقة”.

وأضافت “كنت أضرب الكثير من الكرات بنجاح. أنا راضية جدا عن نفسي”.

وواصلت أوستابنكو، التي بلغت نهائي بطولة قطر هذا العام، الضغط وفازت بسهولة بعد كسر مبكر للإرسال في المجموعة الثانية.