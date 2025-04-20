الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوستابنكو تطيح بألكسندروفا وتبلغ نهائي شتوتجارت للتنس

منذ 49 دقيقة
ملعب تنس - رويترز

ملعب تنس - رويترز

A A A
طباعة المقال

صعدت اللاتفية إيلينا أوستابنكو إلى نهائي بطولة شتوتجارت للتنس بعد فوزها 6-4 و6-4 على منافستها غير المصنفة أيضا إيكاترينا ألكسندروفا اليوم الأحد.

وستواجه‭ ‬أوستابنكو‭ ‬(27 عاما) في النهائي غدا الاثنين إما المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا أو الإيطالية جاسمين باوليني التي أطاحت بالمصنفة الرابعة كوكو جوف من الدور السابق.

وباغتت أوستابنكو منافستها إيجا شيانتيك المتوجة بخمسة ألقاب كبرى في دور الثمانية لترفع عدد مرات فوزها على اللاعبة البولندية إلى ست مرات من دون أن تتلقى أي خسارة أمامها.

وقدمت أوستابنكو أداء قويا في بداية المباراة أمام ألكسندروفا وكسرت إرسالها في الشوط الأول.

وتعرضت لكسر إرسالها مباشرة لكنها انتزعته سريعا لتتقدم 4-2.

وواجهت ألكسندروفا صعوبات في التعامل مع ضربات منافستها الأرضية القوية وبصفة خاصة ضربتها الأمامية.

وكانت ألكسندروفا قد أقصت المصنفة السادسة في البطولة ميرا أندريفا والمصنفة الثالثة عالميا جيسيكا بيجولا لترفع عدد مرات فوزها على لاعبات مصنفات ضمن العشر الأوائل عالميا هذا الموسم إلى خمسة انتصارات.

وقالت أوستابنكو “لا أعرف، لكن ينتابني شعور رائع باللعب هنا”.

وتحدثت عن فوزها على شيانتيك في الدور السابق “أشعر بحماس كبير. هذا النوع من المباريات والفوز بثلاث مجموعات يمنحك الثقة”.

وأضافت “كنت أضرب الكثير من الكرات بنجاح. أنا راضية جدا عن نفسي”.

وواصلت أوستابنكو، التي بلغت نهائي بطولة قطر هذا العام، الضغط وفازت بسهولة بعد كسر مبكر للإرسال في المجموعة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الألماني ألكسندر زفيريف
زفيريف يحتفل بعيد ميلاده بإحراز لقب ميونيخ للتنس للمرة الثالثة
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة يتلقى ضربة قوية بإصابة هدافه ليفاندوفسكي
علم السعودية
السعودية منفتحة على استضافة كأس العالم 2034

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!