أوستابنكو غير المصنفة تصعق سبالينكا الأولى عالميا في نهائي شتوتغارت

اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابنكو تحتفل بالكأس بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة البيلاروسية أرينا سبالينكا. رويترز

سحقت إيلينا أوستابنكو غير المصنفة منافستها المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا 6-4 و6-1 اليوم الاثنين لتحرز لقب بطولة شتوتغارت للتنس على الملاعب الرملية وتحصد أول ألقابها في الفردي هذا العام.

ولم تكن سبالينكا، التي خاضت رابع نهائي لها على ملاعب شتوتجارت الرملية بعد خسارة النهائي أعوام 2021 و2022 و2023، ندا لأداء منافستها القوي من الخط الخلفي كما عانت من إرسالها الأول.

وفي أول بطولة لها على الملاعب الرملية منذ فرنسا المفتوحة العام الماضي، تعرضت لاعبة روسيا البيضاء لكسر إرسالها في الشوط الأول.

وحصلت أوستابنكو المصنفة 24 عالميا، والتي أطاحت أيضا بالمصنفة الثانية عالميا إيجا شيانتيك في وقت سابق من البطولة، على ثلاث نقاط أخرى لكسر إرسال منافستها عندما كانت النتيجة 4-2 لكنها لم تتمكن من استغلال أي منها في ظل صمود لاعبة روسيا البيضاء.

وأخيرا نجحت سبالينكا في كسر إرسال منافستها للمرة الأولى، لكن أوستابنكو ردت بكسر إرسالها مباشرة قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وفي المجموعة الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مبكرا، لكن اللاعبة اللاتفية حسمت المجموعة بقوة وحصدت 16 من 18 نقطة لتكسر إرسال سبالينكا مرتين لتتقدم بسرعة 5-1.

ومنح أداء آخر سيئ في ضربات الإرسال من سبالينكا منافستها أوستابنكو نقطتين للفوز بالمباراة وضمنت لقبها الأول في الفردي عندما سددت ضربة أمامية رائعة في إرسالها الثاني.