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أوسيمن لاعب نابولي أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2023 10:53 مساءً
فيكتور أوسيمن

فيكتور أوسيمن

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فاز النيجيري فيكتور أوسيمن لاعب نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 اليوم الاثنين 11\12\2023.

وتفوق أوسيمن على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل اللاعب البالغ عمره 24 عاما على الجائزة في حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) في مدينة مراكش المغربية اليوم الاثنين 11\12\2023.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لاعب من نيجيريا على الجائزة منذ نوانكو كانو في عام 1999.

وحققت نيجيريا نجاحا مزدوجا مع احتفاظ أسيسات أوشوالا لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا وهي المرة السادسة التي تفوز فيها لاعبة برشلونة بالجائزة.

وكان من المتوقع أن يحصل أوسيمن (24 عاما) على جائزة الأفضل في أفريقيا لأول مرة في مسيرته بعد موسم 2022-2023 الرائع مع نابولي.

    المصدر :
  • رويترز

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