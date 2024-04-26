أولمبياد باريس 2024.. الشعلة الأولمبية تنطلق من أثينا إلى باريس

تسلم منظمو أولمبياد باريس 2024 الشعلة الأولمبية خلال مراسم خاصة بذلك في أثينا اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل الجاري، وذلك قبل مسيرة لمدة 68 يوما وتنتهي في حفل الافتتاح المقرر في 26 يوليو تموز المقبل.

ووصلت الشعلة إلى استاد باناثينيك في أثينا، والذي استضاف أول دورة أولمبية حديثة عام 1896، بعد مسيرة لمدة 11 يوما في اليونان وبعد أن تم إيقادها في مدينة أولمبيا القديمة الأسبوع الماضي.

وجلس عدة ألاف من المشجعين والسياح في مدرجات الاستاد لمتابعة المراسم في أجواء مشمسة، وقد تسلم توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الشعلة من سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية.

وحمل إستانجيه الشعلة إلى خارج الاستاد وسيتم الاحتفاظ بها الليلة في مشكاة في السفارة الفرنسية بالعاصمة اليونانية.

وستغادر الشعلة اليونان غدا السبت على متن سفينة بيليم ذات الصواري الثلاثة إلى مدينة مرسيليا الساحلية في فرنسا في الثامن من مايو آيار المقبل.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 150 ألف متفرج الحفل في الميناء القديم بمدينة مرسيليا التي تستضيف منافسات الشراع في الأولمبياد.

وسيصعد آخر حامل للشعلة في مرسيليا إلى سطح استاد فيلودروم في التاسع من مايو.

وتأسست مرسيليا على يد المستوطنين اليونانيين في فوكايا حوالي عام 600 قبل الميلاد.