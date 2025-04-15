أولمبياد لوس انجلوس تعلن استضافة منافسات البيسبول في دودجرز

تم الإعلان اليوم الثلاثاء عن الأماكن التي ستستضيف منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 حيث ستقام منافسات البيسبول في استاد دودجر ومنافسات الثلاثي في فينيس بيتش.

وفي منطقة لوس انجلوس الكبرى، ستستضيف أنهايم منافسات الكرة الطائرة في حين سيشهد سان فرناندو فالي أول ظهور أولمبي لرياضة الإسكواش، على خلفية استوديوهات يونيفرسال والتي ظهرت في أفلام مثل (تو كيل أمكينجبيرد) أو “أن قتل طائرا بريئا” و(باك تو ذا فيوتشر) “العودة إلى المستقبل”.

وستعود رياضة الملاكمة إلى البرنامج الأولمبي في عام 2028 مع إقامة النزالات الأولى في مسرح بيكوك، بينما تقام النهائيات في أرينا في وسط لوس انجلوس.

وستعود منافسات الكريكيت إلى البرنامج الأولمبي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام بمباريات تقام على أرض المعارض في بومونا على الساحل الغربي.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس انجلوس “باعتبارها المدينة المضيفة لألعاب 2028، ستصبح لوس انجلوس المدينة الثالثة فقط في تاريخ العالم التي تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، وستعرض هذه الأماكن أفضل ما في مدينتنا لجمهور عالمي”.

وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة ما بين 14 و30 يوليو تموز 2028.