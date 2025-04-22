أولمو يسجل في مطلع الشوط الثاني ليحافظ على آمال برشلونة في حصد لقب الدوري

سجل داني أولمو لاعب برشلونة هدفا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليمنح فريقه فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه مايوركا اليوم الثلاثاء ويوسع الفارق مع ريال مدريد في صدارة الترتيب إلى سبع نقاط مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم.

وسيطر برشلونة على المباراة رغم قرار المدرب هانز فليك بإراحة العديد من اللاعبين الأساسيين قبل نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، لكن حارس مرمى مايوركا ليو رومان قدم عرضا رائعا ليمنع أصحاب الأرض من التسجيل.

ونجح برشلونة أخيرا في كسر الجمود بعد فترة وجيزة من الاستراحة بفضل مهارة فردية مميزة من أولمو، الذي استحوذ على الكرة في مساحة ضيقة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة سريعة بالقدم اليسرى في الزاوية السفلى قبل أن يتمكن مدافعو مايوركا من التصدي له.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد الذي سيحل ضيفا على خيتافي غدا الأربعاء، وخاض مباراة أقل.