السبت 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوليس ومبابي يقودان فرنسا لبداية مظفرة لتصفيات كأس العالم

منذ 36 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

سجلت فرنسا هدفا مبكرا عن طريق مايكل أوليس وحسمت النقاط الثلاث بفضل هجمة مرتدة متأخرة كللها كيليان مبابي لتفوز 2-صفر على أوكرانيا في افتتاح مشوارها بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الجمعة.

وسجل مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تمريرة حاسمة من زميله في ريال مدريد أوريليان تشواميني بعد هجمة مرتدة سريعة، ليرفع رصيده إلى 51 هدفا دوليا متساويا مع تييري هنري في المركز الثاني في قائمة هدافي فرنسا عبر العصور خلف أوليفييه جيرو (57).

وتفاقمت إصابة عثمان ديمبلي في الفخذ، والتي منعته بالفعل من المشاركة في التدريبات هذا الأسبوع، بعد أن حل بديلا لديزريه دوي بين الشوطين.

وتعرض دوي لإصابة في ربلة ساقه اليمنى قبل نهاية الشوط الأول ولم يتمكن من مواصلة اللعب. كما اضطر ديمبلي للخروج في الدقيقة 81، ليفسح المجال لأوجو إيكيتيكي في ظهوره الدولي الأول.

وسيطر المنتخب الفرنسي على الشوط الأول بتشكيلة 4-2-3-1، ونجح بفضل سرعته وتحركاته في تفكيك دفاع أوكرانيا مرارا.

ومنح أوليس منتخب فرنسا التقدم للفريق بعد مرور عشر دقائق بعد تمريرة من برادلي باركولا، ونجح حارس المرمى أناتولي تروبين التصدي لمحاولتين من أوليس وديمبلي.

وانطلق مبابي ليسدد الضربة القاضية بتسديدة منخفضة ليحسم فوز منتخب بلاده.

وتمنح هذه النتيجة بطل العالم 2018 أفضلية مبكرة على أبرز منافسيه في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا أيسلندا وأذربيجان.

وتستضيف فرنسا منتخب أيسلندا، الذي سحق أذربيجان 5-صفر، في باريس يوم الثلاثاء، بينما تسافر أوكرانيا إلى باكو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

المدرب لويس إنريكي
إصابة لويس إنريكي مدرب سان جيرمان بعد حادث دراجة
تيري دان حارس مرمى فريق دوركينغ واندرارز الجديد
ناد إنجليزي من الدرجة السادسة يتعاقد مع مشجع خمسيني كحارس مرمى طوارئ
ليونيل ميسي
ميسي يشكك في مشاركته في كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة