الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023 |
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أول تعليق من إنريكي على إصابة مبابي

منذ 42 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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علّق لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على إصابة اللاعب كيليان مبابي في مباراة الأمس ضد مارسيليا.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، على ملعب “حديقة الأمراء”، حيث فاز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون رد.

ولم يتمكن كيليان مبابي من استكمال المباراة، حيث خرج في الدقيقة 32، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وقال إنريكي في تصريحات نشرتها شبكة “rmc” الفرنسية: “إنها ليست مشكلة خطيرة للغاية، ولكن هناك ألم، وكان من الصعب اللعب”.

وأضاف: “كان الخروج من الملعب أكثر ذكاءً، لكن لا شيء خطير، مبابي بخير”.

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