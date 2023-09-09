أول تعليق من نيمار بعد تفوّقه على ييليه

حطّم المهاجم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم، رافعاً رصيده إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على ضيفته بوليفيا 5-1، في بيليم، في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

واستهل ابن الـ31 عاماً المباراة مشاركاً بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفاً.

قال نيمار، الذي عادل رقم بيليه خلال مونديال قطر الخريف الماضي، عندما أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح: “أنا سعيد جداً ولا أجد الكلمات. لم أتوقع أبداً بلوغ هذا الرقم القياسي. بدءاً من هذه اللحظة، أريد القول ان تحطيم الرقم لا يعني أنني أفضل (من بيليه) أو من أي لاعب آخر في المنتخب”.

تابع لوسائل الإعلام بعد الفوز: “أريد دوماً كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية، واليوم هذا ما فعلته”.

كان بيليه، الذي توفي في كانون الأول (ديسمبر) عن 82 عاماً، سجّل 77 هدفاً للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي (فيفا).

وأتت لحظة نيمار ليدخل التاريخ في الدقيقة 61، بعد استفادته من كرة طائشة في منطقة الجزاء، ليزرع هدفه الـ78 في مباراته الدولية الـ125 مع “سيليساو”، رافعاً يديه ومحدقاً نحو السماء.

وختم نيمار المهرجان معزّزاً رقمه القياسي الجديد بهدف خامس، إثر تمريرة من رافينيا في الوقت البدل عن ضائع (90+3).