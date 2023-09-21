أونانا حارس يونايتد يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام بايرن

قال أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد إنه يتحمل اللوم في هزيمة فريقه 4-3 أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وسجل الفريق الألماني هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الأول في أليانز أرينا ليمهد الطريق للانتصار في افتتاح جولات المجموعة الأولى.

وبخطأ من حارس الكاميرون تقدم بايرن حين أخفق في التعامل مع تسديدة ضعيفة من ليروي ساني لتنزلق الكرة من يده وتسكن الشباك.

وأبلغ أونانا محطة (تي.إن.تي سبورتس) “من الصعب الخسارة بهذه الطريقة لأننا في بداية المشوار، بدأنا اللقاء جيدا ولكن بعد هفوتي فقدنا السيطرة على المباراة”.

وأضاف الحارس المنضم من إنتر ميلان في يوليو تموز الماضي “إنه موقف صعب بالنسبة لي خاصة لأنني السبب في تراجع الفريق لأنه كان جيدا، أعتقد أن الفريق لم يفز بسببي”.

وقال إريك تن هاج مدرب يونايتد عن أونانا “يجب أن نمضي للأمام، هذه حياة حراس المرمى، إن لم ننتصر اليوم فأنا السبب”.

وتابع المدرب الهولندي “في كرة القدم يرتكب الجميع أخطاء، وهذا خطأ واحد لذا لا يجب تضخيم الأمر.

“سيتعافى (أونانا) وهو لاعب مهم جدا”.