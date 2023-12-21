"أياكس" يتلقّى واحدة "من أكبر الصدمات" في كأس هولندا

انتقل الموسم السيئ لأياكس أمستردام من سيئ إلى أسوأ بعد أن تعرض لواحدة من أكبر الصدمات في تاريخه بالخسارة 3-2 أمام فريق الهواة هيركوليس المنتمي للدرجة الرابعة في دور 32 لكأس هولندا اليوم الخميس.

وبعد تأخره 2-صفر في أوتريخت بعد 82 دقيقة، بدا أن أياكس أنقذ نفسه عندما سجل بريان بروبي وتشوبا أكبوم هدفين متأخرين ليعادلا النتيجة.

لكن هيركوليس سجل هدف الفوز عن طريق ماتس جروتنبرج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن قدر مدربهم رينيه فان دير كويج فرصة فريقه في الفوز قبل المباراة بنحو اثنين في المئة.

ولم يكن جون فانت شيب مدرب أياكس حاضرًا ليشهد خسارة فريقه لأنه كان في أستراليا لحضور حفل زفاف ابنه.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها أياكس أمام فريق هواة في كأس هولندا. وفي اللقاءات 29 السابقة، سجلوا أربعة أهداف على الأقل.

وأمضى أياكس الجزء الأول من هذا الموسم في منطقة الهبوط، لكنه صعد منذ ذلك الحين إلى المركز الخامس في جدول الدوري الهولندي، على الرغم من أنه يتأخر بفارق 23 نقطة عن المتصدر أيندهوفن.