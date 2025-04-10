أينتراخت يتعادل 1-1 مع توتنهام في الدوري الأوروبي

اكتفى توتنهام هوتسبير بالتعادل 1-1 على ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس إذ أدرك بيدرو بورو التعادل بعد تقدم الفريق الزائر بهدف مبكر عن طريق هوجو إيكيتيكي.

تقدم أينتراخت، بطل نسخة 2022، في الدقيقة السادسة عن طريق المهاجم إيكيتيكي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى السفلى للمرمى.

عادل بورو النتيجة لتوتنهام بعد 20 دقيقة بتسديدة سلسة من مسافة قريبة.

وتقام مباراة الإياب في 17 أبريل نيسان وسيواجه الفائز إما لاتسيو أو بودو/جليمت النرويجي لحجز مكان في النهائي في بلباو.

وفاز بودو/جليمت 2-صفر على لاتسيو في مباراة الذهاب في وقت سابق من اليوم.