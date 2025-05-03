إبسويتش ينتفض ويعدل تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 على ملعب إيفرتون

واصل إيفرتون وداعه العاطفي لجوديسون بارك اليوم السبت بتعادل مثير 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام إبسويتش تاون إذ عدل الفريق الزائر الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية تأخره بهدفين ليحصد نقطة.

وضع بيتو ودوايت ماكنيل إيفرتون في المقدمة 2-صفر في المباراة قبل الأخيرة على الملعب الشهير قبل انتقال النادي إلى ملعبه الجديد على ضفاف نهر ميرسي الموسم المقبل.

لكن إبسويتش أدرك التعادل بهدف رائع من خوليو إنسيسو ورأسية متأخرة من جورج هيرست إذ فشل إيفرتون في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف ليكتفي بالتعادل الخامس عشر هذا الموسم.

وارتقى إيفرتون إلى المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 35 مباراة وبقي إبسويتش في المركز الثامن عشر.