"إريكسن" يعود إلى تشكيلة الدنمرك في بطولة أوروبا

انضم صانع اللعب كريستيان إريكسن، الذي انتهت آخر مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم مع الدنمرك بأزمة قلبية شهدها الملايين من الجماهير حول العالم، إلى تشكيلة المدرب كاسبر يولماند في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وانضم إريكسن (32 عاما) إلى قائمة ضمت 26 لاعبا أعلنها يولماند اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، للمشاركة في البطولة التي تلعب فيها الدنمرك مع سلوفينيا وإنجلترا وصربيا في المجموعة الثالثة، لكن لم يكن هناك مكان للاعب الوسط المولود في إنجلترا مات أورايلي رغم موسمه الجيد مع سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي.

وقال يولماند للصحفيين “من الصعب أن نخيب آمال أي شخص، إنها أحلام الطفولة التي لم تتحقق، (لكن) أنا سعيد للغاية بالتشكيلة التي لدينا”.

وأصاب إريكسن المشجعين بالصدمة عام 2021 عندما سقط على الأرض في ملعب باركن في كوبنهاجن في المباراة الافتتاحية للدنمرك في بطولة أوروبا ضد فنلندا. وتعافى بمساعدة منظم لضربات القلب ليستأنف مسيرته.

وسينضم له في ألمانيا زميله في مانشستر يونايتد راسموس هويلوند ومن المتوقع أن يكون له دور أكثر محورية في خط وسط الدنمرك مع عودة أندرياس سكوف أولسن جناح كلوب بروج لمركزه القديم في الجانب الأيمن.

وانضم أيضا ميكل دامسجارد، الذي تحمل العبء الإبداعي بعد انهيار إريكسن وقاد الفريق لتجاوز دور المجموعات والهزيمة في قبل النهائي أمام إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، رغم موسمه الصعب مع برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم المدافع سيمون كير للتشكيلة بعد غيابه عن عدد من المباريات في نهاية الموسم مع ميلان الإيطالي بسبب إصابة في الفخذ.

وقال يولماند للصحفيين “لدينا الكثير من المعلومات عنه وقمنا بزيارته. إنه الآن جاهز تماما وفي حالة بدنية جيدة”.